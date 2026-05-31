"Києве мій": команды трех посольств создали видео-посвящение украинской столице

Команды посольств Германии, Франции и Великобритании подготовили видеопоздравление ко Дню Киева, где исполняют "Києве мій" в сотрудничестве с украинскими музыкантами.

Как сообщает "Европейская правда", видео выложили 31 мая на официальных страницах всех трех дипмиссий.

Посольства Германии, Франции и Великобритании в сотрудничестве с украинскими профессиональными музыкантами сняли клип-посвящение Киеву ко дню города, где исполняют "Києве мій" в известных локациях столицы.

View this post on Instagram A post shared by Посольство Німеччини в Києві (@german_embassy_ukraine)

Съемки проводились на железнодорожном вокзале, в историческом центре – на Владимирской горке, Софиевской площади, внутри Софиевского собора. Включили также кадры разбитой российскими обстрелами Лукьяновки.

С подготовкой к записи и исполнением помогли украинские музыканты из проектов Open Opera / PARTES Ensemble и Национального дома музыки.

"Ты стал нам вторым домом, и тебя невозможно не любить. Твоих прекрасных, мужественных людей, которые возвращают свет даже после самых темных ночей. Твою открытость миру и веру – во времена испытаний. Твое упрямство и борьбу за свободу. Мы верим в твое будущее и гордимся быть рядом с тобой", – отмечают в подписи к видео.

Перед этим похожий проект посольства организовали к Рождеству и Новому году – тогда они спели "Щедрик" на станции киевского метро "Золотые ворота".

Перед этим многие дипломаты в Украине и должностные лица стран-партнеров за ее пределами вместе с украинцами отмечали день вышиванки.