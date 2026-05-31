На заході Польщі долають наслідки сильного смерчу

На заході Польщі в Опольському воєводстві пройшов смерч, місцями спричинивши значні руйнування.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Ввечері 30 червня польська пожежно-рятувальна служба в Опольському воєводстві зафікувала понад 30 звернень через наслідки негоди.

Найбільше постраждало село Бальцажовіце у Стшелецькому повіті, де пройшов смерч, спричинивши пошкодження дахів, обрив ліній електропередач і поваливши багато дерев. Там нарахували 18 пошкоджених будівель, де вітер позривав елементи покрівель, а окремі зазнали масштабного руйнування.

Krzysztof Świderski / PAP

Мер гміни Уязд, до якої входить село, називає картину на місці "апокаліптичною".

У заяві метеорологічного агентства зазначають, що сила вітру могла становити близько 200 км/год.

У цій самій місцевості в серпні 2008 року стався смерч, що вважається найсильнішим на території Польщі за кілька десятиліть. Тоді постраждали близько 150 будівель.

Минулого літа у серпні смерч пройшов в районі міста Гнєзно, перекинувши щонайменш кілька автомобілів.

Через смерч у жовтні 2025 року неподалік Парижа загинула одна людина.