82% эстонцев поддерживают членство в НАТО

82% опрошенных в Эстонии поддерживают членство страны в Североатлантическом альянсе.

Как сообщает ERR, пишет "Европейская правда", такими оказались результаты очередного регулярного опроса по заказу Министерства обороны Эстонии.

82% респондентов поддерживают членство Эстонии в НАТО. Этот показатель за последний год почти не изменился.

71% опрошенных считают, что членство является важным фактором предотвращения потенциальной военной угрозы для Эстонии, из них 23% убеждены в этом.

22% не считают, что членство является серьезной защитой, и 7% не определились с мнением. Однако и в группе "скептиков" примерно половина считают, что НАТО предоставит прямую военную помощь, если Эстония будет нуждаться в ней; четверть считают, что поддержка Альянса ограничится политической и дипломатической, и 13% считают, что помощи не будет вовсе.

56% респондентов считают, что НАТО сделал достаточно для обеспечения безопасности Эстонии в текущих обстоятельствах. Этот показатель снижается с 2023 года, когда так считали 69%.

Присутствие сил союзников на территории страны поддерживают 82%.

Также опрос показал, что более 60% граждан готовы встать на защиту страны в пределах своих умений и возможностей. 81% респондентов считают, что Эстония должна в любом случае сопротивляться агрессору, если подвергнется нападению.

Две трети считают, что Эстонии следует тратить на оборону столько же, как сейчас, или еще больше.

Опрос проводила компания Kantar Emor в течение марта 2026 года. Всего опросили 1372 жителей страны в возрасте от 15 до 74 лет.