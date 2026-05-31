67% эстонцев выступают за дальнейшую поддержку Украины

67% жителей Эстонии выступают за дальнейшую поддержку Украины, которая сопротивляется агрессии – эта цифра с прошлого года не изменилась.

Как сообщает ERR, пишет "Европейская правда", такими оказались результаты очередного регулярного опроса по заказу Министерства обороны Эстонии.

Среди всех опрошенных, 67% выступают за продолжение поддержки Украины. Этот показатель с прошлого года остался неизменным.

При этом, среди этнических эстонцев за продолжение поддержки Украины высказались 80%, среди представителей других национальностей – 41%.

Две трети считают, что Эстонии следует тратить на оборону столько же, как сейчас, или еще больше.

Также опрос показал, что более 60% граждан готовы встать на защиту страны в пределах своих умений и возможностей. 81% респондентов считают, что Эстония должна в любом случае сопротивляться агрессору, если подвергнется нападению.

Опрос проводила компания Kantar Emor в течение марта 2026 года. Всего опросили 1372 жителей страны в возрасте от 15 до 74 лет.