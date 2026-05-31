Президент Румынии показал фрагменты "Шахеда", влетевшего в крышу многоэтажки в Галаце

Президент Румынии Никушор Дан показал фрагменты беспилотника, который врезался в крышу многоэтажки в Галаце, и сообщил, что экспертиза подтвердила предварительные выводы о том, что это российский "Шахед" / "Герань-2".

Как сообщает "Европейская правда", сообщение он опубликовал в своих соцсетях.

Никушор Дан заявил, что техническое заключение румынских специалистов не оставляет сомнений в том, что в многоэтажку в Галаце врезался российский беспилотник "Герань-2", он же "Шахед".

Drona prǎbușitǎ joi noapte la Galați este Geran-2, de proveniențǎ ruseascǎ. Aceasta este concluzia fǎrǎ dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiștii statului român.



Ancheta a stabilit acest lucru pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice.



В частности, на обнаруженных фрагментах беспилотника найдена соответствующая надпись кириллицей.

Компоненты электроники, навигационных систем, контроллеров, другие элементы соответствуют тому, что было в других аппаратах "Герань-2", которые находили на территории Румынии.

"Тот факт, что такой аппарат врезался в многоквартирный дом в Румынии и стал причиной ранения людей и материального ущерба – крайне серьезный, и только Россия несет ответственность за это. Безопасность румынских граждан и неприкосновенность национальной территории – фундаментальные обязанности румынского государства, и мы будем защищать их со всей решимостью", – подчеркнул президент Румынии.

Он добавил, что о результатах румынской экспертизы сообщат партнерам в НАТО и ЕС.

"Румыния продолжит действовать совместно с партнерами для усиления безопасности восточных границ Альянса и защиты своих граждан. Румыния не будет игнорировать или преуменьшать ни один инцидент, который ставит под угрозу жизнь наших граждан, национальную безопасность или суверенитет", – подчеркнул Никушор Дан.

Напомним, ночью 29 мая российский ударный беспилотник врезался в крышу жилой многоэтажки в Галаце и взорвался, проломив ее и вызвав пожар в коридоре квартиры на самом высоком этаже. Пострадали двое ее жителей.

Это самый серьезный инцидент из всех случаев, когда российские ударные дроны залетали на территорию Румынии и Молдовы.

В Минобороны Румынии в то же утро сообщили, что беспилотник идентифицировали как российский аппарат типа "Герань-2".

Румыния после инцидента вызвала российского посла, а затем объявила о решении закрыть генконсульство РФ в Констанце и выслать консула. В МИД РФ пригрозили "ответными мерами".