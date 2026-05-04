ЗМІ: Британію можуть зобов’язати до щорічних внесків для "перезавантаження" відносин з ЄС

Європейський Союз повідомив прем’єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру, що країні доведеться вперше з часу Brexit здійснювати щорічні внески до європейських бюджетів у рамках "перезавантаження" відносин.

Про це стало відомо The Times, пише "Європейська правда".

Як зазначається, європейські лідери домовилися в березні, що Велика Британія повинна буде вперше з часу Brexit вносити кошти до Європейських структурних та інвестиційних фондів (ESIF), якщо вона хоче брати участь у єдиному ринку ЄС для електроенергії.

Європейська рада також закликала до створення "постійного механізму" для "відповідного фінансового внеску" з боку Британії за будь-який подальший доступ до єдиного ринку.

Зазначено, що цей фінансовий внесок повинен "належним чином відображати відносний розмір економіки Великої Британії та частку внутрішнього ринку, в якому Велика Британія прагне брати участь".

Тепер міністри проводять аудит, щоб визначити, які сектори могли б отримати найбільшу вигоду від подальшої інтеграції. Хімічна, фармацевтична та автомобільна галузі вважаються пріоритетними.

Зокрема підприємства хочуть взаємного визнання стандартів продукції, щоб експортери не мусили платити за дороге повторне тестування продукції, вже затвердженої на одному ринку.

Як зазначається, європейські лідери хочуть, щоб Стармер погодився на це на саміті між прем'єр-міністром та європейськими лідерами цього літа, перед початком детальних переговорів щодо подальшої інтеграції.

"Якщо Велика Британія хоче подальшої інтеграції, вона повинна платити, щоб грати. Це не є чимось незвичайним", – сказав європейський дипломат.

Ще один європейський дипломат заявив, що Брюссель не дозволить Великій Британії "вибирати найкраще" і наполягатиме на угоді за швейцарським зразком, яка зобов’яже її робити внески до щорічних бюджетів ЄС для зменшення економічних, соціальних та територіальних диспропорцій у ЄС.

У рамках угоди, укладеної зі Швейцарією минулого року, Берн погодився сплачувати 375 млн євро на рік до Фонду соціальної згуртованості ЄС в обмін на привілейований доступ до єдиного ринку ЄС.

Розмір платежів розраховувався на основі ВВП Швейцарії. З огляду на те, що економіка Великої Британії приблизно в чотири рази більша за швейцарську, співрозмовники видання в Брюсселі припустили, що від Великої Британії можуть вимагати сплати близько 1 млрд фунтів стерлінгів залежно від укладеної угоди.

Раніше британський прем’єр-міністр Кір Стармер анонсував проведення другого саміту Британія-ЄС, який буде зосереджений на економічній співпраці.

Стармер також заявив, що в умовах глобальної нестабільності довгострокові національні інтереси його країни вимагають "тіснішого партнерства" з Європейським Союзом.

Британський міністр з питань зв’язків з ЄС Нік Томас-Саймондс переконаний, що Лондон та Брюссель погодять угоду щодо "перезавантаження" у ключових частинах економіки до початку літа.

Варто нагадати, що лейбористський уряд Стармера все частіше говорить про економічні витрати, пов'язані з Brexit, який стався за попередньої консервативної адміністрації у 2020 році після референдуму 2016 року. Однак він виключив можливість повернення до єдиного ринку або вступу до митного союзу.