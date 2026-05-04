СМИ: Британию могут обязать выплачивать ежегодные взносы для "перезагрузки" отношений с ЕС

Европейский Союз сообщил премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, что стране придется впервые со времени Brexit вносить ежегодные взносы в европейские бюджеты в рамках "перезагрузки" отношений.

Об этом стало известно The Times, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, европейские лидеры договорились в марте, что Великобритания должна будет впервые со времени Brexit вносить средства в Европейские структурные и инвестиционные фонды (ESIF), если она хочет участвовать в едином рынке ЕС для электроэнергии.

Европейский совет также призвал к созданию "постоянного механизма" для "соответствующего финансового взноса" со стороны Великобритании за любой дальнейший доступ к единому рынку.

Отмечается, что этот финансовый взнос должен "надлежащим образом отражать относительный размер экономики Великобритании и долю внутреннего рынка, в котором Великобритания стремится участвовать".

Сейчас министры проводят аудит, чтобы определить, какие сектора могли бы получить наибольшую выгоду от дальнейшей интеграции. Химическая, фармацевтическая и автомобильная отрасли считаются приоритетными.

В частности, предприятия хотят взаимного признания стандартов продукции, чтобы экспортерам не приходилось платить за дорогостоящее повторное тестирование продукции, уже утвержденной на одном рынке.

Как отмечается, европейские лидеры хотят, чтобы Стармер согласился на это в принципе на саммите между премьер-министром и европейскими лидерами этим летом, перед началом детальных переговоров о дальнейшей интеграции.

"Если Великобритания хочет дальнейшей интеграции, она должна платить, чтобы играть. В этом нет ничего необычного", – сказал европейский дипломат.

Еще один европейский дипломат заявил, что Брюссель не позволит Великобритании "выбирать лучшее" и будет настаивать на соглашении по швейцарскому образцу, которое обяжет ее вносить взносы в ежегодные бюджеты ЕС для уменьшения экономических, социальных и территориальных диспропорций в ЕС.

В рамках соглашения, заключенного со Швейцарией в прошлом году, Берн согласился выплачивать 375 млн евро в год в фонд социальной сплоченности ЕС в обмен на привилегированный доступ к единому рынку ЕС.

Размер платежей рассчитывался на основе ВВП Швейцарии. Учитывая, что экономика Великобритании примерно в четыре раза больше швейцарской, собеседники издания в Брюсселе предположили, что от Великобритании могут потребовать уплаты около 1 млрд фунтов стерлингов в зависимости от заключенного соглашения.

Ранее британский премьер-министр Кир Стармер анонсировал проведение второго саммита Великобритания-ЕС, который будет посвящен экономическому сотрудничеству.

Стармер также заявил, что в условиях глобальной нестабильности долгосрочные национальные интересы его страны требуют "более тесного партнерства" с Европейским Союзом.

Как сообщалось, министр Великобритании по связям с ЕС Ник Томас-Саймондс убежден, что Лондон и Брюссель согласуют соглашение о "перезагрузке" в ключевых секторах экономики до начала лета.

Стоит напомнить, что лейбористское правительство Стармера все чаще говорит об экономических издержках, связанных с Brexit, который произошел при предыдущей консервативной администрации в 2020 году после референдума 2016 года. Однако он исключил возможность возвращения в единый рынок или вступления в таможенный союз.