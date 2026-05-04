Мерц заявив про готовність надалі працювати з Трампом, попри різні позиції

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц визнав, що для співпраці зі США в рамках НАТО він має прийняти те, що американський президент Дональд Трамп не поділяє його поглядів.

Про це він сказав у телепрограмі Caren Miosga, цитує Spiegel, пише "Європейська правда".

У недільному інтерв’ю Мерц запевнив, що не відмовляється від співпраці з Трампом.

"Я не відмовляюся від роботи над трансатлантичними відносинами, і я не відмовляюся від співпраці з Дональдом Трампом", – наголосив він.

Німецький канцлер залишається переконаним, що "американці є для нас важливими партнерами, найважливішими в Північноатлантичному альянсі".

Втім, він визнав, що повинен змиритися з тим, що президент США має іншу думку, ніж німецький уряд, щодо таких питань, як війна в Ірані. Мерц пояснив, що він ще на початку чітко висловив свою позицію Трампу.

"Якщо ви хочете, щоб ми допомогли вам у такому конфлікті, то зателефонуйте нам заздалегідь і попросіть про це", – поділився Мерц своєю розмовою із Трампом.

Також він прокоментував питання виведення американських військ з Німеччини.

"Це, можливо, дещо загострює ситуацію, але нічого нового", – сказав він.

Як повідомлялося, після рішення адміністрації США про скорочення контингенту у Німеччині очільники комітетів з питань збройних сил Сенату та Палати представників республіканці Роджер Вікер та Майк Роджерс закликали перемістити виведених військових на східний фланг НАТО.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, коментуючи рішення Вашингтона, заявив, що європейці повинні взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку.

А Трамп пізніше заявив, що планує "набагато більше" скорочення військ у Німеччині, ніж 5 тисяч.