Мерц заявил о готовности и впредь сотрудничать с Трампом, несмотря на различия во взглядах

Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что для сотрудничества с США в рамках НАТО ему придется смириться с тем, что американский президент Дональд Трамп не разделяет его взгляды.

Об этом он заявил в телепрограмме Caren Miosga, как цитирует Spiegel, пишет "Европейская правда".

В воскресном интервью Мерц заверил, что не отказывается от сотрудничества с Трампом.

"Я не отказываюсь от работы над трансатлантическими отношениями, и я не отказываюсь от сотрудничества с Дональдом Трампом", – подчеркнул он.

Немецкий канцлер по-прежнему убежден, что "американцы являются для нас важными партнерами, самыми важными в Североатлантическом альянсе".

Впрочем, он признал, что должен смириться с тем, что президент США придерживается иного мнения, чем немецкое правительство, по таким вопросам, как война в Иране. Мерц пояснил, что он еще в начале четко выразил свою позицию Трампу.

"Если вы хотите, чтобы мы помогли вам в таком конфликте, то позвоните нам заранее и попросите об этом", – поделился Мерц своим разговором с Трампом.

Также он прокомментировал вопрос вывода американских войск из Германии.

"Это, возможно, несколько обостряет ситуацию, но это ничего нового", – сказал он.

Как сообщалось, после решения администрации США о сокращении контингента в Германии главы комитетов по вооруженным силам Сената и Палаты представителей республиканцы Роджер Викер и Майк Роджерс призвали переместить выведенных военных на восточный фланг НАТО.

Министр обороны Германии Борис Писториус, комментируя решение Вашингтона, заявил, что европейцы должны взять на себя большую ответственность за собственную безопасность.

А Трамп позже заявил, что планирует "гораздо большее" сокращение войск в Германии, чем 5 тысяч.