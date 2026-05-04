Європейські лідери провели зустріч із Зеленським на полях саміту в Єревані

Президент Європейської ради Антоніу Кошта повідомив про зустріч європейських лідерів з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту Європейської політичної спільноти в Єревані.

За словами Кошти, зустріч на полях саміту спільно очолили президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Британії Кір Стармер, щоб підбити підсумки різних напрямків роботи щодо України.

"Ми й надалі підтримуватимемо всі зусилля, спрямовані на досягнення справедливого та сталого миру, зокрема шляхом посилення тиску на Росію", – написав глава Євроради.

"Майбутнє України – в ЄС. Ми продовжимо працювати разом над досягненням цієї мети", – додав він.

Напередодні Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо під час свого візиту до Вірменії. Також він зустрівся з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.