Европейские лидеры провели встречу с Зеленским на полях саммита в Ереване

Президент Европейского совета Антониу Кошта сообщил о встрече европейских лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

По словам Кошты, встречу на полях саммита совместно возглавили президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, чтобы подвести итоги различных направлений работы по Украине.

"Мы и в дальнейшем будем поддерживать все усилия, направленные на достижение справедливого и устойчивого мира, в частности путем усиления давления на Россию", – написал глава Евросовета.

"Будущее Украины – в ЕС. Мы продолжим работать вместе над достижением этой цели", – добавил он.

Накануне Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо во время своего визита в Армению. Также он встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.