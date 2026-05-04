Каллас була здивована часом, який Трамп обрав для виведення військ з Німеччини

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що була здивована часом, який президент США Дональд Трамп обрав для виведення частини військ з Німеччини.

Про це вона сказала після прибуття на саміт Європейської політичної спільноти у Єревані, передає "Європейська правда".

Каллас зазначила, що розмови про виведення американських військ велися вже давно.

"Розмови про відхід американських військ були протягом тривалого часу у Європі. Але, звісно, час цього оголошення став для нас сюрпризом", – зазначила вона.

За словами Каллас, це рішення Трампа показує, що потрібно працювати на зміцнення європейського стовпа у НАТО.

"Ми справді маємо робити більше. Але американські війська перебувають (у Європі. – Ред.) не тільки задля європейських інтересів, а й заради американських інтересів", – зазначила вона.

Як повідомлялося, після рішення адміністрації США про скорочення контингенту у Німеччині очільники комітетів з питань збройних сил Сенату та Палати представників республіканці Роджер Вікер та Майк Роджерс закликали перемістити виведених військових на східний фланг НАТО.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, коментуючи рішення Вашингтона, заявив, що європейці повинні взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку.

А Трамп пізніше заявив, що планує "набагато більше" скорочення військ у Німеччині, ніж 5 тисяч.