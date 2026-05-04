Каллас была удивлена, какое время Трамп выбрал для вывода войск из Германии

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что была удивлена тем, какое время президент США Дональд Трамп выбрал для вывода части войск из Германии.

Об этом она сказала по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Ереване, передает "Европейская правда".

Каллас отметила, что разговоры о выводе американских войск велись уже давно.

"Разговоры об уходе американских войск были в течение длительного времени в Европе. Но, конечно, время этого объявления стало для нас сюрпризом", – отметила она.

По словам Каллас, это решение Трампа показывает, что нужно работать на укрепление европейского столпа в НАТО.

"Мы действительно должны делать больше. Но американские войска находятся (в Европе. – Ред.) не только ради европейских интересов, но и ради американских интересов", – отметила она.

Как сообщалось, после решения администрации США о сокращении контингента в Германии руководители комитетов по вопросам вооруженных сил Сената и Палаты представителей республиканцы Роджер Уикер и Майк Роджерс призвали переместить выведенных военных на восточный фланг НАТО.

Министр обороны Германии Борис Писториус, комментируя решение Вашингтона, заявил, что европейцы должны взять на себя большую ответственность за собственную безопасность.

А Трамп позже заявил, что планирует "гораздо большее" сокращение войск в Германии, чем 5 тысяч.