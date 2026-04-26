Зеленський: ще три країни долучилися до програми PURL

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час неформального саміту країн Європейського Союзу ще три країни приєдналися до програми із закупівлі американської зброї для України (PURL).

Про це він сказав під час пресконференції із президенткою Молдови Маєю Санду у неділю, 26 квітня, пише кореспондентка "Європейської правди".

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про нові домовленості Зеленського під час його поїздки на Кіпр про внески до програми PURL.

В українського президента попросили прокоментувати цю інформацію.

"Ми вдячні трьом країнам. Ми домовилися, що це буде непублічна інформація щодо того, які країни долучилися до програми PURL під час Кіпру", – сказав він.

За його словами, їхній внесок у програму буде 350-400 млн євро.

Раніше Зеленський заявив, що Україна зіштовхнулася з дефіцитом засобів протиповітряної оборони попри те, що постачання американського озброєння за програмою PURL триває безперебійно.

Минулого тижня міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що під час засідання Контактної групи з питань оборони України кілька країн оголосили про нові внески в схему PURL.