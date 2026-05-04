Канада выделит дополнительно $200 млн в схему закупки американского оружия для Украины

Президент Владимир Зеленский сообщил о новом взносе Канады в размере 200 млн долларов в программу закупки американского оружия для Украины (PURL).

Об этом он написал в X, передает "Европейская правда".

Зеленский рассказал о встрече в Вашингтонском формате на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

"Подробно обсудили усиление ПВО: производство необходимых европейских систем и ракет, поддержку программы PURL и возможности обеспечить Европу собственными противобаллистическими средствами", – рассказал он.

"Благодарю Канаду за новый вклад в программу PURL. Перед встречей премьер-министр Марк Карни объявил о дополнительных 200 миллионах долларов", – сообщил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что во время неформального саммита стран Европейского Союза в конце апреля еще три страны присоединились к программе PURL.

Перед этим министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины несколько стран объявили о новых взносах в схему PURL.