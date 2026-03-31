Офіційний Кишинів відреагував на порушення простору "Шахедом"

МЗС Молдови заявило про серйозне порушення суверенітету і територіальної цілісності країни у результаті прольоту дрона типу "Шахед".

Про це йдеться у заяві молдовського МЗС, оприлюдненій 31 березня.

Міністерство закордонних справ наголосило, що рішуче засуджує недозволений проліт безпілотного літального апарата типу "Шахед" в повітряному просторі Республіки Молдова.

"Цей інцидент є серйозним порушенням суверенітету та територіальної цілісності Республіки Молдова і є неприйнятним. Міністерство наголошує, що такі дії становлять загрозу безпеці громадян та регіональній стабільності, і наголошує на необхідності суворого дотримання міжнародного права", – йдеться у заяві.

30 березня ввечері служба повітряних операцій Національної армії Молдови виявила дрон типу "Шахед", який порушив повітряний простір країни. Дрон зник з радарів поблизу села Клішова Оргеївського району.

Нагадаємо, ввечері 23 березня у Молдові відключилась ЛЕП "Ісакча – Вулканешти", основний канал імпорту електроенергії з Румунії. Це відбулося після атаки на Одесу російських дронів.

Через пошкодження ЛЕП парламент Молдови проголосував за запровадження надзвичайного стану на тлі ризиків перебоїв з електропостачанням.