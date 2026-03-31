Повітряний простір Молдови порушив "Шахед"

Служба повітряних операцій Національної армії Молдови виявила дрон типу "Шахед", який порушив повітряний простір країни.

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі уряду Prima Sursa, передає "Європейська правда".

Як зазначається, Служба повітряних операцій Національної армії Молдови виявила о 21:29 порушення повітряного простору Молдови безпілотним літальним апаратом типу "Шахед".

За даними систем повітряного спостереження, дрон перетнув державний кордон країни з боку населеного пункту Комарівка Одеської області у напрямку молдовського села Шипка.

Як зазначається, БпЛА відстежувався на території Молдови – його фіксували над кількома населеними пунктами, включаючи Дубоссари та Оргеїв.

Відтак орган цивільної авіації тимчасово обмежив повітряний простір на півночі країни на 15 хвилин.

Дрон зник з радарів поблизу села Клішова Оргеївського району.

Ввечері 30 березня Національні збройні сили Латвії виявили поблизу кордону із Росією невідомий безпілотник.

Нагадаємо, під час серії ударів України по російських портах довкола Петербурга минулого тижня кілька безпілотників "заблукали" на територію країн Балтії, два розбилися в Латвії та Естонії. Перед тим дрон розбився у Литві.

29 березня безпілотники, щонайменше один з яких був українським, порушили повітряний простір на південному сході Фінляндії. В МЗС заявили, що перепросили у фінської сторони через інцидент.