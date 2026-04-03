Повітряний простір Молдови порушив "Шахед"

Вранці 3 квітня в повітряному просторі Молдови зафіксували безпілотник типу "Шахед".

Про це повідомили у Міністерстві оборони країни, пише "Європейська правда".

За даними оборонного відомства, безпілотник помітили близько 08:18. Він залетів в повітряний простір країни з Одеської області та прямував у бік селища Тудора Штефан-Водського району країни.

Як зазначається, дрон пролетів зі швидкістю 167 км/год і покинув територію Молдови у напрямку селища Крутоярівка, що в Одеській області.

30 березня ввечері служба повітряних операцій Національної армії Молдови виявила дрон типу "Шахед", який порушив повітряний простір країни. Дрон зник з радарів поблизу села Клішова Оргеївського району.

Після цього МЗС Молдови заявило про серйозне порушення суверенітету і територіальної цілісності країни.