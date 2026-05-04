Українці з тимчасовим захистом у Польщі з 4 травня можуть клопотати про посвідки на проживання

Громадяни України з тимчасовим захистом у Польщі, які мають PESEL UKR, від 4 травня можуть подавати заяви на видачу посвідки на проживання, дійсної протягом трьох років.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24 з посиланням на управління у справах іноземців.

Посвідки на проживання CUKR можуть отримати громадяни України та члени їхніх сімей. Умови, які вони повинні виконати, такі:

легальне перебування в Польщі у зв'язку з користуванням тимчасовим захистом;

наявність статусу UKR на 4 червня 2025 року;

наявність статусу UKR на день подання заяви на видачу посвідки на проживання CUKR;

наявність безперервного статусу UKR принаймні протягом 365 днів.

Заяву на видачу посвідки на проживання можна подати лише в електронній формі через портал "Модуль обслуговування справ". Іноземець отримає повістку до воєводського управління для отримання готової посвідки на проживання.

Гербовий збір при поданні заяви становить 340 злотих. Своєю чергою плата за видачу посвідки на проживання становить 100 злотих.

Управління у справах іноземців запевняє, що можливість отримання посвідки на проживання для осіб, які користуються тимчасовим захистом із позначкою "Раніше володар тимчасового захисту", несе з собою низку переваг.

"З моменту отримання посвідки на проживання CUKR попереднє легальне перебування іноземця перетвориться на дозвіл на тимчасове перебування строком на 3 роки. Він надаватиме повний доступ до ринку праці – без необхідності мати додатковий дозвіл на роботу – та можливість вести в Польщі господарську діяльність на таких самих засадах, як громадяни Польщі" – йдеться в повідомленні.

Власник карти проживання CUKR зможе користуватися всіма правами, передбаченими для іноземців, які мають дозвіл на тимчасове проживання в Польщі. Карта разом із дійсним проїзним документом надаватиме право на подорожі по Шенгенській зоні протягом 90 днів у 180-денний період.

Час перебування в Польщі на підставі карти проживання CUKR також буде зараховуватися до періоду, необхідного для отримання дозволу на довгострокове проживання резидента ЄС. Наступний дозвіл на тимчасове проживання іноземець зможе отримати на загальних підставах.

З моменту отримання карти проживання CUKR іноземець втратить статус UKR та право на пов’язані з ним пільги, зокрема можливість безкоштовного проживання та харчування в центрах колективного розміщення.

Нагадаємо, наразі Директива щодо тимчасового захисту для українців на території Європейського Союзу діє до 4 березня 2027 року.

Читайте також на цю тему: Час повертатися до України? Як ЄС змінить правила для українських "біженців" після 2026 року.