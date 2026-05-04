Украинцы с временной защитой в Польше с 4 мая могут просить о виде на жительство

Граждане Украины с временной защитой в Польше, имеющие PESEL UKR, с 4 мая могут подавать заявления на выдачу вида на жительство, действительного в течение трех лет.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24 со ссылкой на управление по делам иностранцев.

Вид на жительство CUKR могут получить граждане Украины и члены их семей. Условия, которые они должны выполнить, следующие:

легальное пребывание в Польше в связи с пользованием временной защитой;

наличие статуса UKR на 4 июня 2025 года;

наличие статуса UKR на день подачи заявления на выдачу вида на жительство CUKR;

наличие непрерывного статуса UKR по крайней мере в течение 365 дней.

Заявление на выдачу вида на жительство можно подать только в электронной форме через портал "Модуль обслуживания дел". Иностранец получит повестку в воеводское управление для получения готового вида на жительство.

Гербовый сбор при подаче заявления составляет 340 злотых. В свою очередь плата за выдачу вида на жительство составляет 100 злотых.

Управление по делам иностранцев уверяет, что возможность получения вида на жительство для лиц, пользующихся временной защитой с пометкой "Ранее обладатель временной защиты", несет ряд преимуществ.

"С момента получения вида на жительство CUKR предыдущее легальное пребывание иностранца превратится в разрешение на временное пребывание сроком на три года. Он будет предоставлять полный доступ к рынку труда – без необходимости иметь дополнительное разрешение на работу – и возможность вести в Польше хозяйственную деятельность на таких же принципах, что и граждане Польши", – говорится в сообщении.

Владелец карты проживания CUKR сможет пользоваться всеми правами, предусмотренными для иностранцев, имеющих разрешение на временное проживание в Польше. Карта вместе с действительным проездным документом будет предоставлять право на путешествия по Шенгенской зоне в течение 90 дней в 180-дневный период.

Время пребывания в Польше на основании карты проживания CUKR также будет засчитываться в период, необходимый для получения разрешения на долгосрочное проживание резидента ЕС. Следующее разрешение на временное проживание иностранец сможет получить на общих основаниях.

С момента получения карты проживания CUKR иностранец потеряет статус UKR и право на связанные с ним льготы, в частности возможность бесплатного проживания и питания в центрах коллективного размещения.

Напомним, Директива о временной защите для украинцев на территории Европейского Союза действует до 4 марта 2027 года.

