ЗМІ: єврокомісар з питань торгівлі зустрінеться у Парижі з представником США

Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович цього тижня зустрінеться у Франції із торговим представником США Джеймісоном Гріром на тлі нещодавніх заяв американського президента Дональда Трампа щодо введення нових мит проти ЄС.

Про це Politico повідомив співрозмовник з офісу єврокомісара, передає "Європейська правда".

Очікується, що Шефчович зустрінеться із Гріром у вівторок, 5 травня, під час візиту до Парижа.

Як зазначив співрозмовник, зустріч відбудеться напередодні засідання міністрів торгівлі країн G7 у французькій столиці, яке заплановане на середу, 6 травня.

Міністр фінансів та економіки Франції Ролан Лескюр та міністр торгівлі Ніколя Форіссьє також зустрінуться з Гріром у вівторок пізно ввечері.

Зустріч відбудеться після того, як 1 травня Трамп оголосив про рішення підвищити мита на автомобілі, ввезені з ЄС, до 25%, аргументуючи це тим, що Євросоюз нібито не дотримувався умов торговельної угоди з США.

Згодом він пояснив, що цей крок також спрямований на те, щоб європейські країни швидше будували свої автомобільні заводи на території США.

Попередня тарифна ставка на автомобілі, про яку домовились Брюссель та Вашингтон в торговельній угоді, становила 15%. Нагадаємо, йдеться про рамкову торгову угоду між ЄС і США, укладену у шотландському Тернбері 27 липня 2025 року, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.

Європарламент 26 березня ухвалив дві пропозиції стосовно тарифів у межах рамкової торгової угоди ЄС і США. Вони, серед іншого, передбачають, що домовленості будуть чинними лише в разі дотримання Вашингтоном своїх зобов’язань.