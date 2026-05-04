СМИ: еврокомиссар по вопросам торговли встретится в Париже с представителем США

Еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович на этой неделе встретится во Франции с торговым представителем США Джеймисоном Гриром на фоне недавних заявлений американского президента Дональда Трампа о введении новых пошлин против ЕС.

Об этом Politico сообщил собеседник из офиса еврокомиссара, передает "Европейская правда".

Ожидается, что Шефчович встретится с Гриром во вторник, 5 мая, во время визита в Париж.

Как отметил собеседник, встреча состоится накануне заседания министров торговли стран G7 во французской столице, которое запланировано на среду, 6 мая.

Министр финансов и экономики Франции Ролан Лескюр и министр торговли Николя Фориссье также встретятся с Гриром во вторник поздно вечером.

Встреча состоится после того, как 1 мая Трамп объявил о решении повысить пошлины на автомобили, ввозимые из ЕС, до 25%, аргументируя это тем, что Евросоюз якобы не соблюдал условия торгового соглашения с США.

Впоследствии он пояснил, что этот шаг также направлен на то, чтобы европейские страны быстрее строили свои автомобильные заводы на территории США.

Предыдущая тарифная ставка на автомобили, о которой договорились Брюссель и Вашингтон в торговом соглашении, составляла 15%. Напомним, речь идет о рамочном торговом соглашении между ЕС и США, заключенном в шотландском Тернбери 27 июля 2025 года, которое закрепило пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.

Европарламент 26 марта принял два предложения по тарифам в рамках рамочного торгового соглашения ЕС и США. Они, среди прочего, предусматривают, что договоренности будут действовать только в случае соблюдения Вашингтоном своих обязательств.