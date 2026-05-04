Сибіга розповів про переговори з главою МЗС Грузії

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані провів переговори зі своєю грузинською колегою Макою Бочорішвілі.

Про це очільник українського МЗС написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Сибіга, вони з очільницею МЗС Грузії обмінялися думками щодо низки двосторонніх, регіональних та міжнародних подій.

"Ми також обговорили питання європейської інтеграції та важливу роль ЄС у світових справах. Окрему увагу ми приділили розширенню взаємовигідного торговельно-економічного співробітництва", – розповів він.

Сибіга додав, що вони з Бочорішвілі домовились підтримувати подальший контакт.

Перед тим президент Володимир Зеленський заявив, що на зустрічі у Вашингтонському форматі у Єревані говорили про посилення української ППО, активізацію процесу перемовин про завершення війни, потреби захисту енергетики.

Напередодні Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо під час свого візиту до Вірменії. Також він зустрівся з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.