Зеленський розповів, про що говорив з лідерами ЄС і Канади на полях саміту в Єревані

Президент Володимир Зеленський заявив, що на зустрічі у Вашингтонському форматі у Єревані говорили про посилення української ППО, активізацію процесу перемовин про завершення війни, потреби захисту енергетики.

Про це він розповів у дописі в Х, передає "Європейська правда".

За словами Зеленського, у зустрічі взяли участь президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр Британії Кір Стармер, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре, прем'єр Польщі Дональд Туск, прем'єр Фінляндії Петтері Орпо, прем'єр Канади Марк Карні, голова Євроради Антоніу Кошта, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і генсек НАТО Марк Рютте.

Під час зустрічі детально обговорювалися питання посилення української ППО. Зокрема, Рютте запевнив, що постачання антибалістичних ракет для України триває в межах попередніх домовленостей.

Також ішлося про дипломатичні зусилля.

"Через війну в Ірані зараз є очевидна пауза в перемовинах. Обговорили, як активізувати цей процес, контакти з Америкою і роль Європи в ньому", – розповів Зеленський.

Також лідери говорили про ситуацію на фронті. "Дуже важливо, що всі партнери відзначили, що позиції України зараз значно міцніші. Вдячний нашим воїнам", – написав президент.

"Також обговорили потреби захисту енергетики. Вдячні за європейський пакет підтримки в 90 мільярдів євро. Важливо, щоб кошти почали надходити якнайшвидше і Україна могла реалізувати плани стійкості в підготовці до зими", – додав Зеленський.

Зеленський також повідомив про новий внесок Канади у розмірі 200 млн доларів до програми із закупівлі американської зброї для України (PURL).

Напередодні Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо під час свого візиту до Вірменії. Також він зустрівся з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.