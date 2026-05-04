Сибига рассказал о переговорах с главой МИД Грузии

Министр иностранных дел Андрей Сибига в кулуарах саммита Европейского политического сообщества в Ереване провел переговоры со своей грузинской коллегой Макой Бочоришвили.

Об этом глава украинского МИД написал в своем X, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Сибига, они с главой МИД Грузии обменялись мнениями по ряду двусторонних, региональных и международных событий.

"Мы также обсудили вопросы европейской интеграции и важную роль ЕС в мировых делах. Особое внимание мы уделили расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества", – рассказал он.

Сибига добавил, что они с Бочоришвили договорились поддерживать дальнейший контакт.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на встрече в вашингтонском формате в Ереване говорили об усилении украинской ПВО, активизации процесса переговоров о завершении войны, необходимости защиты энергетики.

Накануне Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо во время своего визита в Армению. Также он встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.