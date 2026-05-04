Туск анонсував підписання договору про розширення співпраці з Британією

27 травня Польща та Велика Британія підпишуть договір про співпрацю, що охоплює, зокрема, сферу оборони.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Договір має реально посилити співпрацю обох країн, особливо у військовій сфері.

"Ми прийняли остаточне рішення разом із прем'єр-міністром Стармером, що підписання договору між Польщею та Великою Британією відбудеться вже 27 травня. Це буде договір, який реально зміцнить нашу співпрацю, особливо у сфері оборони, але не тільки", – сказав журналістам Дональд Туск після саміту Європейської політичної спільноти в понеділок в Єревані. Туск поспілкувався зі Стармером на полях цього заходу.

"Ми довго вели переговори щодо цього договору, але в цей час (...) дуже важливо шукати реальних партнерів з великим потенціалом, які готові до постійної військової співпраці та більш широко у сфері оборони", – заявив Туск.

Велика Британія також зацікавлена в цьому, щоб мати надійний захист, якщо йдеться про зближення Великої Британії з Європейським Союзом, зазначив він.

Як він додав, настрої у Великій Британії змінилися – значна більшість шкодує про Brexit і хотіла б якомога інтенсивнішого зміцнення зв'язків з Європейським Союзом.

Раніше Стармер заявляв, що в умовах глобальної нестабільності довгострокові національні інтереси його країни вимагають "тіснішого партнерства" з Європейським Союзом.

За повідомленням Times, Європейський Союз повідомив Стармеру, що країні доведеться вперше з часу Brexit здійснювати щорічні внески до європейських бюджетів у рамках "перезавантаження" відносин.