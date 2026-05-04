Туск объявил о подписании договора о расширении сотрудничества с Великобританией

27 мая Польша и Великобритания подпишут договор о сотрудничестве, охватывающий, в частности, сферу обороны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Договор должен реально укрепить сотрудничество обеих стран, особенно в военной сфере.

"Мы приняли окончательное решение вместе с премьер-министром Стармером, что подписание договора между Польшей и Великобританией состоится уже 27 мая. Это будет договор, который реально укрепит наше сотрудничество, особенно в сфере обороны, но не только", – сказал журналистам Дональд Туск после саммита Европейского политического сообщества в понедельник в Ереване. Туск пообщался со Стармером в кулуарах этого мероприятия.

"Мы долго вели переговоры по этому договору, но в настоящее время (...) очень важно искать реальных партнеров с большим потенциалом, которые готовы к постоянному военному сотрудничеству и более широко в сфере обороны", – заявил Туск.

Великобритания также заинтересована в этом, чтобы иметь надежную защиту, если речь идет о сближении Великобритании с Европейским союзом, отметил он.

Как он добавил, настроения в Великобритании изменились – значительное большинство сожалеет о Brexit и хотело бы как можно более интенсивного укрепления связей с Европейским союзом.

Ранее Стармер заявлял, что в условиях глобальной нестабильности долгосрочные национальные интересы его страны требуют "более тесного партнерства" с Европейским союзом.

По сообщению Times, Европейский союз сообщил Стармеру, что стране придется впервые со времени Brexit вносить ежегодные взносы в европейские бюджеты в рамках "перезагрузки" отношений.