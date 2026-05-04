В Еврокомиссии рассказали детали "кабинетных учений" с симуляцией сценариев нападения на ЕС

4 мая послы ЕС прорабатывают различные сценарии реагирования на нападение на государство-член ЕС на основании статьи 42.7 Договора о ЕС.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" рассказали представители Еврокомиссии.



"Европейская правда" уже сообщала со ссылкой на собственные источники, что 4 мая 2026 года государства ЕС проведут в Брюсселе кабинетные "штабные учения" (tabletop exercises) – симуляцию совместных действий в случае агрессии, во время которых послы государств Евросоюза за столом заседаний политически-безопасного комитета продемонстрируют, как бы их государства реагировали на смоделированные кризисные сценарии.



"На заседании послов Политико-безопасного комитета сегодня действительно состоится обсуждение на основе сценария", – сообщила журналистам 4 мая представитель Еврокомиссии Анита Гиппер.



"Положение о взаимной помощи, статья 42(7) ДЕС, на данный момент было активировано только один раз, после терактов во Франции в 2015 году. Для повышения готовности и устойчивости ЕС государства-члены договорились дополнительно усилить общее понимание относительно имплементации этой статьи, в частности путем обсуждений на основе сценариев. ЕС (в рамках Политико-безопасного комитета в Совете ЕС) проводит учения на основе сценариев. Они проведут работу по извлечению усвоенных уроков о том, как применять и имплементировать эту статью", – объяснил корреспондентке "ЕвроПравды" детали другой представитель.



Представитель ЕС уточнил, что "положение ЕС о взаимной помощи было предметом нескольких обсуждений в Совете ЕС в течение последних нескольких лет, включая обсуждения на основе конкретных сценариев".



"Учитывая меняющуюся международную среду безопасности, Совет продолжит обсуждение и учения относительно Положения ЕС о взаимной помощи с целью эффективной имплементации", – заявил "ЕвроПравде" представитель Еврокомиссии.



Как сообщала "Европейская правда", в некоторых странах-членах ЕС существует опасение, что обсуждение положения о взаимной помощи в рамках Евросоюза может дать США повод для сокращения обязательств в рамках НАТО.



