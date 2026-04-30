ЗМІ: в ЄС побоюються, що розмови про взаємну оборонну допомогу можуть спровокувати Трампа

В деяких країнах-членах ЄС існує побоювання, що обговорення положення про взаємну допомогу в рамках Євросоюзу може дати США привід для скорочення зобов’язань в рамках НАТО у сфері забезпечення безпеки європейського континенту.

Про це йдеться у публікації Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначає видання, деякі лідери заявили, що обговорення цього питання під час неформального саміту на Кіпрі було "передчасним" і зрештою може обернутися проти них у відносинах з Дональдом Трампом.

Дипломати побоюються, що положення про солідарність у статті 42.7 Договору ЄС ризикує бути представленим як європейська альтернатива НАТО, що дасть США можливість скоротити свої зобов'язання за статтею 5 Договору НАТО.

"Якщо ЄС почне розробляти сценарії, проводити оперативні ігри та моделювати застосування свого власного положення про взаємну допомогу для реагування на майбутню кризу у сфері безпеки, Трамп може сказати: "У вас уже є свій власний механізм взаємної оборони, то навіщо вам ще потрібен НАТО?" – сказав один із дипломатів ЄС.

В останні місяці дипломатичне відомство ЄС розпочало розробку інструкції, що пояснює, які ресурси доступні з боку ЄС у разі застосування положення про допомогу, на тлі зростання занепокоєності щодо майбутньої надійності гарантій безпеки з боку США.

Ця стаття, введена Лісабонським договором, зобов’язує країни ЄС надавати допомогу та сприяння всіма наявними в їхньому розпорядженні засобами, якщо інша держава-член стане жертвою збройної агресії.

Але на відміну від статті 5 Договору НАТО, цей механізм ніколи не був повністю введений у дію і залишається політично неоднозначним.

ЗМІ раніше писали, що делегації ЄС готують бюрократичні симуляційні навчання, спрямовані на підготовку майбутнього керівного документа про процес запуску.

Стурбовані дипломати заявили, що вкрай важливо, щоб такий захід залишався суто на оперативному рівні без будь-яких політичних висновків, особливо з огляду на наближення саміту НАТО в Анкарі в липні цього року, який і без того проходить у складний період для трансатлантичних відносин.

Це питання обговорювалося під час неформального саміту ЄС у Нікосії минулого тижня. Дипломати охарактеризували цю дискусію як короткий і здебільшого ознайомчий обмін думками. Голова Європейської ради Антоніу Кошта публічно підтвердив, що обговорення тривають.

Цю ініціативу особливо підтримує Кіпр, який все голосніше заявляє про необхідність надати статті 42.7 реального оперативного змісту після того, як іранські дрони атакували британську військову базу на острові в перші дні війни з Іраном.

