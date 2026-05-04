ЗМІ: США виведуть 5 тисяч військових з полігону в Баварії 

Сполучені Штати в рамках оголошеного скорочення військового контингенту в Німеччині виведуть 5 тисяч військовослужбовців бригади Stryker у Фільзеку, що у федеральній землі Баварія.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BR з посиланням на джерела в армії США.

Бригада базується в казармах Роуз поблизу військового полігону Графенвер. Зазначається, що це угруповання було близьке до виведення з Німеччини під час першої каденції американського президента Дональда Трампа у 2020 році. Тоді цим планам завадила поразка Трампа на президентських виборах.

Водночас, за словами джерел, скорочення контингенту США не призведе до повного закриття військового об’єкта США. Після виведення солдат у Графенвері залишатимуться ще 8 тисяч американських військовослужбовців.

Зазначається, що армія США нещодавно зробила значні інвестиції у полігон. Наразі там будують ще близько 36 нових житлових одиниць для сімей солдатів, розміщених у Баварії.

Нагадаємо, у п’ятницю представники Пентагону заявили, що виводять 5 тисяч військовослужбовців із Німеччини та передислокують їх до США та на інші позиції за кордоном.

Президент США Дональд Трамп у суботу заявив, що планує "набагато більше" скорочення військ у Німеччині, ніж 5 тисяч.

Німецький міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль висловив впевненість, що в Європі не виникне жодних прогалин у потенціалі стримування НАТО через рішення США скоротити чисельність свого контингенту у Німеччині.