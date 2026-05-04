СМИ: США выведут 5 тысяч военных с полигона в Баварии

Соединенные Штаты в рамках объявленного сокращения военного контингента в Германии выведут 5 тысяч военнослужащих бригады Stryker в Фильзеке, что в федеральной земле Бавария.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BR со ссылкой на источники в армии США.

Бригада базируется в казармах Роуз вблизи военного полигона Графенвер. Отмечается, что эта группировка была близка к выводу из Германии во время первой каденции американского президента Дональда Трампа в 2020 году. Тогда этим планам помешало поражение Трампа на президентских выборах.

В то же время, по словам источников, сокращение контингента США не приведет к полному закрытию военного объекта США. После вывода солдат в Графенвере будут оставаться еще 8 тысяч американских военнослужащих.

Отмечается, что армия США недавно сделала значительные инвестиции в полигон. Сейчас там строят еще около 36 новых жилых единиц для семей солдат, размещенных в Баварии.

Напомним, в пятницу представители Пентагона заявили, что выводят 5 тысяч военнослужащих из Германии и передислоцируют их в США и на другие позиции за рубежом.

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что планирует "гораздо большее" сокращение войск в Германии, чем 5 тысяч.

Немецкий министр иностранных дел Йоханн Вадефуль выразил уверенность, что в Европе не возникнет никаких пробелов в потенциале сдерживания НАТО из-за решения США сократить численность своего контингента в Германии.