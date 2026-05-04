Військові США заявили про ураження шести малих катерів Ірану в Ормузькій протоці

Військові Сполучених Штатів заявили, що у понеділок 4 травня уразили в Ормузькій протоці шість катерів Ірану.

Як повідомляє CNN, пише "Європейська правда", про це заявив у коментарі медіа командувач Центрального командування ЗС США, адмірал Бредлі Купер.

Купер заявив, що в Ормузькій протоці уразили шість невеликих катерів Ірану після того, як Іран здійснив серію пусків крилатих ракет, БпЛА та застосував ці катери для атак проти суден флоту США і комерційних суден, які намагаються пройти через протоку.

Ураження здійснили з гелікоптерів Apache та SH-60 Seahawk.

Адмірал також деталізував, що американці не здійснюють супровід кожного окремо цивільного судна, а забезпечують їхній захист всією сукупністю сил і засобів.

Він також уточнив, що зусилля зосереджені на тому, щоб зараз випустити з Перської затоки цивільні судна, які досі були заблоковані там. Адмірал Купер не згадав, скільки з них наразі змогли пройти через Ормузьку протоку.

Перед цим у Центральному командуванні заперечили заяви Ірану про нібито уражене судно американського флоту.

Нагадаємо, у неділю президент США Дональд Трамп оголосив про запуск "Проєкту Свобода", у межах якого американські військові допоможуть вийти з Перської протоки заблокованим суднам "нейтральних країн".