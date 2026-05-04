Військові США заперечують заяву Ірану про ураження американського судна

Новини — Понеділок, 4 травня 2026, 16:02 — Марія Ємець

Військові США заперечили заяви Ірану про нібито уражене судно американського флоту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Центрального командування ЗС США, що координує операції на Близькому Сході. 

На сторінках CENTCOM заявили, що заяви іранських держЗМІ про нібито ураження військового корабля США двома ракетами Корпусу вартових ісламської революції не відповідають дійсності. 

"Жодних американських суден не було уражено. Сили США підтримують "Проєкт Свобода" і забезпечують морську блокаду іранських портів", – йдеться у дописі CENTCOM.

Також стверджують, що через Ормузьку протоку успішно пройшли два американських торгових судна. 

Вихідними повідомляли, що оновлена пропозиція Ірану щодо завершення війни зі США включає 30-денний термін для проведення переговорів щодо розблокування Ормузької протоки та припинення американської блокади іранських портів. 

В адміністрації Трампа стверджують, що заходи економічного тиску суттєво погіршують становище Ірану. 

