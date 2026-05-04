Военные США заявили о поражении шести малых катеров Ирана в Ормузском проливе

Военные Соединенных Штатов заявили, что в понедельник 4 мая поразили в Ормузском проливе шесть катеров Ирана.

Как сообщает CNN, пишет "Европейская правда", об этом заявил в комментарии медиа командующий Центрального командования ВС США, адмирал Брэдли Купер.

Купер заявил, что в Ормузском проливе поразили шесть небольших катеров Ирана после того, как Иран совершил серию пусков крылатых ракет, БПЛА и применил эти катера для атак против судов флота США и коммерческих судов, которые пытаются пройти через пролив.

Поражение осуществили с вертолетов Apache и SH-60 Seahawk.

Адмирал также детализировал, что американцы не осуществляют сопровождение каждого отдельно гражданского судна, а обеспечивают их защиту всей совокупностью сил и средств.

Он также уточнил, что усилия сосредоточены на том, чтобы сейчас выпустить из Персидского залива гражданские суда, которые до сих пор были заблокированы там. Адмирал Купер не упомянул, сколько из них пока смогли пройти через Ормузский пролив.

Перед этим в Центральном командовании опровергли заявления Ирана о якобы пораженном судне американского флота.

Напомним, в воскресенье президент США Дональд Трамп объявил о запуске "Проекта Свобода", в рамках которого американские военные помогут выйти из Персидского пролива заблокированным судам "нейтральных стран".