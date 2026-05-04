У Німеччині занепокоєні торговельною ескалацією зі США

Віцеканцлер та міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль закликав ЄС до пом’якшення торговельних суперечок зі США на тлі оголошення Вашингтоном нових тарифів.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова цитує Euractiv.

Клінгбайль закликав Євросоюз знайти спільне рішення та наголосити американцям, що анонсовані мита зашкодять обом сторонам.

"Наш шлях ясний: ми не хочемо ескалації. Послання американцям чітке: тарифи шкодять обом сторонам", – заявив посадовець перед зустріччю міністрів фінансів єврозони у Брюсселі.

Підвищення тарифної ставки до 25% на автомобілі з ЄС, оголошене минулого тижня американським президентом Дональдом Трампом, найбільше вдарить по Німеччині, враховуючи її експортноорієнтовану автомобільну промисловість та залежність від попиту в США.

Сам Трамп пояснив, що його рішення також спрямоване на те, щоб європейські країни швидше будували свої автомобільні заводи на території США.

Голова Комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту Бернд Ланге переконаний, що заява президента США про те, що він введе 25-відсоткові мита на автомобілі з ЄС, спрямована проти Німеччини.

Попередня тарифна ставка на автомобілі, про яку домовились Брюссель та Вашингтон в торговельній угоді, становила 15%. Нагадаємо, йдеться про рамкову торгову угоду між ЄС і США, укладену у шотландському Тернбері 27 липня 2025 року, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.