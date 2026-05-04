В Германии обеспокоены эскалацией торгового конфликта с США

Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль призвал ЕС к смягчению торговых споров с США на фоне объявления Вашингтоном новых пошлин.

Как сообщает "Европейская правда", его слова цитирует Euractiv.

Клингбайль призвал Евросоюз найти общее решение и подчеркнуть американцам, что анонсированные пошлины навредят обеим сторонам.

"Наш путь ясен: мы не хотим эскалации. Послание американцам четкое: тарифы вредят обеим сторонам", – заявил чиновник перед встречей министров финансов еврозоны в Брюсселе.

Повышение тарифной ставки до 25% на автомобили из ЕС, объявленное на прошлой неделе американским президентом Дональдом Трампом, больше всего ударит по Германии, учитывая ее экспортно-ориентированную автомобильную промышленность и зависимость от спроса в США.

Сам Трамп пояснил, что его решение также направлено на то, чтобы европейские страны быстрее строили свои автомобильные заводы на территории США.

Председатель Комитета по международной торговле Европарламента Бернд Ланге убежден, что заявление президента США о том, что он введет 25-процентные пошлины на автомобили из ЕС, направлено против Германии.

Предыдущая тарифная ставка на автомобили, о которой договорились Брюссель и Вашингтон в торговом соглашении, составляла 15%. Напомним, речь идет о рамковом торговом соглашении между ЕС и США, заключенном в шотландском Тернбери 27 июля 2025 года, которое закрепило пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.