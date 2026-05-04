У Європарламенті назвали нові мита Трампа кроком проти Німеччини

Голова Комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту Бернд Ланге вважає, що заява президента США Дональда Трампа про те, що він введе 25-відсоткові мита на автомобілі з ЄС спрямована проти Німеччини.

Про це він сказав у понеділок, 4 травня, в інтерв’ю Europe Today, пише Euronews, передає "Європейська правда".

Ланге впевнений, що таке рішення Трампа має політичне підґрунтя і спрямоване безпосередньо проти німецьких автовиробників.

"Для цих мит немає ні юридичних, ні економічних підстав. Це справді політичний крок проти Німеччини. Він націлений конкретно на німецьких автовиробників", – акцентував він.

Також голова Комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту наголосив, що ЄС має набір інструментів, а також запевнив, що "всі вони готові до використання".

"Ми також розглянемо інші елементи, такі як контрзаходи, наприклад, контрмита або обмеження на експорт", – запевнив Ланге.

Як відомо, 1 травня Трамп оголосив про рішення підвищити мита на автомобілі, ввезені з ЄС, до 25%, аргументуючи це тим, що Євросоюз нібито не дотримувався умов торговельної угоди з США.

Згодом він пояснив, що цей крок також спрямований на те, щоб європейські країни швидше будували свої автомобільні заводи на території США.

Попередня тарифна ставка на автомобілі, про яку домовились Брюссель та Вашингтон в торговельній угоді, становила 15%. Нагадаємо, йдеться про рамкову торгову угоду між ЄС і США, укладену у шотландському Тернбері 27 липня 2025 року, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.

Європарламент 26 березня ухвалив дві пропозиції стосовно тарифів у межах рамкової торгової угоди ЄС і США. Вони, серед іншого, передбачають, що домовленості будуть чинними лише в разі дотримання Вашингтоном своїх зобов’язань.