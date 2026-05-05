Мерц: Іран повинен сісти за стіл переговорів

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Іран повинен повернутися за стіл переговорів.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Така заява Мерца пролунала на тлі того, як Об'єднані Арабські Емірати знову стали об'єктом іранських атак.

"Тегеран повинен повернутися за стіл переговорів і припинити тримати регіон та світ у заручниках: блокада Ормузької протоки має бути припинена", – заявив німецький канцлер.

Також він наголосив, що Іран не повинен отримати ядерну зброю.

"Не повинно бути жодних подальших погроз чи атак проти наших партнерів. Ми рішуче засуджуємо ці атаки. Ми солідарні з народом Об'єднаних Арабських Еміратів та нашими партнерами в регіоні", – додав Мерц.

Нагадаємо: 4 травня президент США Дональд Трамп оголосив про операцію "Свобода" з метою звільнення суден, що застрягли в Ормузькій протоці. Іранське військове командування негайно відповіло, що американські військові будуть атаковані, якщо спробують наблизитися до протоки.

Центральне командування США (CENTCOM) повідомило, що для супроводу суден Ормузькою протокою в межах проєкту "Свобода" американського президента Дональда Трампа залучить есмінці, понад 100 літаків і 15 тисяч військових.

Військові Сполучених Штатів заявили, що у понеділок 4 травня уразили в Ормузькій протоці шість катерів Ірану.