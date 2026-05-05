Мерц: Иран должен сесть за стол переговоров

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Иран должен вернуться за стол переговоров.

Об этом он написал в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Такое заявление Мерца прозвучало на фоне того, что Объединенные Арабские Эмираты вновь стали объектом иранских атак.

"Тегеран должен вернуться за стол переговоров и прекратить держать регион и мир в заложниках: блокада Ормузского пролива должна быть прекращена", – заявил немецкий канцлер.

Также он подчеркнул, что Иран не должен получить ядерное оружие.

"Не должно быть никаких дальнейших угроз или атак против наших партнеров. Мы решительно осуждаем эти атаки. Мы солидарны с народом Объединенных Арабских Эмиратов и нашими партнерами в регионе", – добавил Мерц.

Напомним: 4 мая президент США Дональд Трамп объявил об операции "Свобода" с целью освобождения судов, застрявших в Ормузском проливе. Иранское военное командование немедленно ответило, что американские военные будут атакованы, если попытаются приблизиться к проливу.

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что для сопровождения судов через Ормузский пролив в рамках проекта "Свобода" американского президента Дональда Трампа будут задействованы эсминцы, более 100 самолетов и 15 тысяч военных.

Военные Соединенных Штатов заявили, что в понедельник, 4 мая, поразили в Ормузском проливе шесть катеров Ирана.