Італія хоче тіснішої співпраці з Азербайджаном в енергетичній сфері

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні пообіцяла тіснішу співпрацю з Азербайджаном у галузі енергетики.

Про це вона заявила після зустрічі з президентом Ільхамом Алієвим у Баку, передає Bloomberg, пише "Європейська правда".

Мелоні заявила, що газ і нафта Азербайджану, які становлять 16% і 17% імпорту Італії, стали "вирішальними" для енергетичної безпеки Італії з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Прем’єрка Італії пообіцяла "поглибити це партнерство".

"Не тільки в плані обсягів, але й у плані якості промислового партнерства. Ми хочемо, щоб Азербайджан зміцнив свою роль як ключового вузла між Європою та Азією, а Італія стала ще більш привілейованим пунктом доступу до європейського ринку", – сказала вона.

Раніше міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні закликав Європейську комісію надати країнам-членам ЄС такі ж бюджетні пільги для пом'якшення наслідків стрімкого зростання цін на енергоносії, які наразі передбачені для видатків на оборону.

Наприкінці квітня Мелоні заявила, що країна може продовжити дію знижених ставок акцизного збору на пальне після 1 травня в рамках заходів, спрямованих на допомогу сім’ям та підприємствам у боротьбі зі стрімким зростанням цін на енергоносії.