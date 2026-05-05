Италия стремится к более тесному сотрудничеству с Азербайджаном в энергетической сфере

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони пообещала более тесное сотрудничество с Азербайджаном в сфере энергетики.

Об этом она заявила после встречи с президентом Ильхамом Алиевым в Баку, передает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Мелони заявила, что газ и нефть Азербайджана, которые составляют 16% и 17% импорта Италии, стали "решающими" для энергетической безопасности Италии с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Премьер-министр Италии пообещала "углубить это партнерство".

"Не только в плане объемов, но и в плане качества промышленного партнерства. Мы хотим, чтобы Азербайджан укрепил свою роль ключевого узла между Европой и Азией, а Италия стала еще более привилегированным пунктом доступа к европейскому рынку", – сказала она.

Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни призвал Европейскую комиссию предоставить странам-членам ЕС такие же бюджетные льготы для смягчения последствий стремительного роста цен на энергоносители, которые в настоящее время предусмотрены для расходов на оборону.

В конце апреля Мелони заявила, что страна может продлить действие пониженных ставок акцизного сбора на топливо после 1 мая в рамках мер, направленных на помощь семьям и предприятиям в борьбе с стремительным ростом цен на энергоносители.