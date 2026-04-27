Президент Естонії закликає вже зараз готуватись до взаємодії з РФ після завершення війни

Президент Естонії Алар Каріс вважає, що країнам Європи варто вже зараз планувати свої дії на час, коли закінчиться російсько-українська війна, та свою модель взаємодії з РФ – оскільки це може відбутись швидко й несподівано.

Про це він сказав в інтерв’ю фінському виданню Helsingin Sanomat, пише "Європейська правда".

Каріс зазначив, що російсько-українська війна може закінчитись несподівано, і Європі варто завчасно мати план дій.

"Чи готові ми до сценарію, що війна закінчиться сьогодні чи завтра? Як ми тоді будемо реагувати? Що ми маємо робити? І що має зробити Росія? Приготування мають йти вже зараз", – вважає президент Естонії.

"Ми зробили внесок у підтримку України – у тому числі Естонія і Фінляндія. Ми повинні мати можливість сказати те, що маємо сказати. А це можливо, лише якщо є розмова", – зазначив він, маючи на увазі повоєнну взаємодію з Москвою та підготовку до цього.

Також президент висловив думку, що розмови про те, що Естонія може стати наступною ціллю російської агресії, підживлюються тими, хто хоче зашкодити країні.

На початку року Каріс та прем'єрка Латвії Евіка Сіліня закликали призначити спецпредставника ЄС для переговорів з Росією.

