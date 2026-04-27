В Естонії розкритикували президента за заяви про діалог із РФ

Голова Соціал-демократичної партії Естонії Лаурі Ляенеметс заявив, що висловлювання президента Алара Каріса про необхідність діалогу з Росією викликають у нього роздратування.

Про це він заявив у понеділок, 27 квітня.

Цього дня Каріс заявив, що країнам Європи варто вже зараз планувати свої дії на час, коли закінчиться російсько-українська війна, та свою модель взаємодії з РФ – оскільки це може відбутись швидко й несподівано.

"Остання заява президента Каріса про те, що Естонія та Європа мають бути готовими до діалогу з Росією, викликає подив. Я, як і багато естонців, не розумію, у чому полягає програма президента, його загальний план", – відреагував на це Ляенеметс.

На його думку, заяви естонського президента різко розходяться з чинною зовнішньою та безпековою політикою як Естонії, так і Європи.

Ляенеметс вважає, що парламент та естонський народ потребують відповідей і ширших пояснень від президента.

"Росія сподівалася, що Захід зрештою втомиться і зламається. Європа це знає; ми зберігаємо єдність і прагнемо зламати Росію. Повідомлення Каріса про підготовку до переговорів суперечить нашим зусиллям. Росія сприймає це як ознаку розколу в єдності Заходу і робить висновок, що військовим шляхом можна зрештою отримати те, чого вона хоче. Я не розумію логіки президента Каріса щодо того, куди це нас має привести", – заявив політик.

Також він вважає, що наразі в естонському уряді немає жодної особи, яка була б авторитетом у питаннях зовнішньої політики.

"Якщо переобрання Алара Каріса на другий термін зведеться до вибору між діалогом з Путіним або тиском на Росію, неважко вгадати, яким буде рішення Рійгікогу або Виборчої колегії", – додав він.

На початку року Каріс та прем'єрка Латвії Евіка Сіліня закликали призначити спецпредставника ЄС для переговорів з Росією.

