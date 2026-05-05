Президент Финляндии: Европе придётся возобновить диалог с РФ из-за позиции США

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что Европе в конечном итоге придется возобновить диалог с российским руководством, и что это в значительной степени зависит от того, соответствует ли политика США в отношении России и Украины интересам Европы.

Об этом он заявил в интервью газете Helsingin Sanomat, пишет "Европейская правда".

Стубб заявил, что политика США в отношении России в настоящее время не совпадает с европейской политикой в отношении России.

"В Европе Россию рассматривают как самую большую угрозу безопасности, тогда как в Соединенных Штатах это не обязательно воспринимается именно так", – считает финский президент.

Поэтому Стубб признал, что в какой-то момент "в интересах Европы будет восстановить дипломатические каналы с Россией".

"И это, вероятно, зависит от того, соответствует ли интересам Европы текущая политика США в отношении России или Украины. Если ответ таков, что, возможно, нет, то мы, вероятно, приближаемся к моменту, когда какому-то европейскому лидеру стоит будет скоординированно взаимодействовать с президентом Путиным. Эта дискуссия ведется среди европейских лидеров на протяжении последних двух лет", – сказал он.

Кроме того, финский лидер подчеркнул роль Украины в сдерживании российской агрессии против Европы.

"Сейчас у Украины самая большая и самая современная армия в Европе. Европе нужна Украина для сдерживания России, потому что даже после окончания войны российская угроза не исчезнет. Для нас было бы выгодно, если бы Украина была членом и ЕС, и НАТО", – добавил Стубб.

Недавно президент Эстонии Алар Карис заявил, что странам Европы стоит уже сейчас планировать свои действия на время, когда закончится российско-украинская война, и свою модель взаимодействия с РФ – поскольку это может произойти быстро и неожиданно.

В Эстонии отдельные политики раскритиковали президента за эти слова. В частности, глава МИД страны Маргус Тсахкна заявил, что позиция Кариса относительно диалога с Россией противоречит эстонской внешней политике.