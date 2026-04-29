Глава МЗС Естонії: заяви президента щодо діалогу з РФ суперечать зовнішній політиці

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що позиція президента Алара Каріса щодо діалогу з Росією суперечить естонській зовнішній політиці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Нещодавно Каріс заявив, що країнам Європи варто вже зараз планувати свої дії на час, коли закінчиться російсько-українська війна, та свою модель взаємодії з РФ – оскільки це може відбутися швидко й несподівано.

"Бажання Алара Каріса вести діалог з Росією суперечить усій європейській та естонській зовнішній політиці і, навпаки, дасть Путіну можливість висунути свої вимоги, умови та ультиматуми", – сказав Тсахкна.

Він також прокоментував заяву Каріса про те, що Європа зробила помилку, не домігшись перемир’я в Україні ще у першу весну повномасштабного вторгнення Росії.

"Щодо ідеї, що після лютого 2022 року мало бути укладено перемир’я, я нагадаю Алару Карісу, що на той час Путін висунув ультиматуми щодо суверенітету та території України, а також щодо наших власних гарантій свободи та безпеки в контексті НАТО", – сказав естонський міністр.

В Естонії окремі політики розкритикували президента Каріса за ці слова.

Натомість президент Фінляндії Александр Стубб погодився з позицією Каріса щодо того, що колись у майбутньому Європі потрібно буде відновлювати прямий діалог з Москвою.

Також Каріс висловив думку, що Європа зробила помилку, втративши можливість розпочати мирні переговори з Росією на початку повномасштабної війни – після першого ключового успіху України з відбиттям наступу на Київ.