ЗМІ: Словаччина схитрувала в оборонному бюджеті, щоб досягти цілі витрат НАТО у 2% ВВП

Євроскептичний уряд Словаччини класифікував будівництво двох нових лікарень як видатки на оборону, щоб вивести витрати трохи вище цільового показника НАТО у 2% ВВП.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Financial Times.

У будівництві нових лікарень є один нюанс: за винятком використання у воєнний час, вони призначені для надання медичної допомоги цивільному населенню.

"Це, по суті, цивільні лікарні з деякими засекреченими оборонними компонентами, вбудованими в них, щоб виправдати їх включення до оборонного бюджету", – сказав Томаш Валашек, колишній посол Словаччини в НАТО.

"Жодна з цих лікарень не була в наших початкових оборонних планах, і ні військові, ні НАТО не просили про їх створення", – додав він.

Без цих двох медичних закладів оборонні витрати Словаччини у 2026 році становитимуть 1,74% ВВП, зазначив Валашек, який зараз є депутатом від опозиції. На ці лікарні припадає 35% оборонних витрат на обладнання у бюджеті Словаччини на 2026 рік, що є витратами, здійсненими "за рахунок обладнання для солдатів та пілотів", додав Валашек.

Згідно з правилами НАТО, уряди можуть відносити проєкти до категорії "подвійного призначення" "лише тоді, коли військовий компонент можна конкретно облікувати або оцінити". В НАТО заявили, що наразі проводять аудит витрат на 2025 рік, про які повідомили Словаччина та інші члени Альянсу.

Будівельний майданчик на околиці Братислави розташований на землі, що належить міністерству оборони, і оточений стінами та колючим дротом, а також знаками, що попереджають про заборону проникнення на територію та зйомки. Однак на запитання про роботи солдат, який стояв на варті, відповів, що це "цивільний проєкт".

Очікувана вартість цього шпиталю становить близько 1,3 млрд євро; у ньому планується працевлаштувати лише цивільних лікарів, а кількість ліжок становитиме близько 1 000.

Інший шпиталь у східному місті Прешов, поблизу українського кордону, позиціонується як військовий, оскільки три його поверхи будуть призначені для збройних сил. Але приблизно вдвічі більше площі буде призначено для цивільного використання.

Уряд Роберта Фіцо стверджує, що обидві лікарні відповідатимуть потребам військової або національної безпеки у разі війни чи серйозної кризи. Під час нещодавнього візиту Фіцо описав лікарню в Прешові як "чудовий приклад того, що ми усвідомлюємо свої зобов’язання перед нашими партнерами за кордоном, але також усвідомлюємо, що ресурси [оборони] можуть використовуватися для інших цілей, ніж придбання систем озброєння".

Ярослав Надь, колишній міністр оборони Словаччини, заявив, що уряд Фіцо реалізує інфраструктурні проєкти, "які мають незначне або взагалі не мають реального оборонного обґрунтування і, на мій погляд, найімовірніше не будуть визнані НАТО як законні оборонні витрати".

Словацький лідер лише з неохотою погодився на нову мету НАТО щодо видатків на оборону у розмірі 5 відсотків ВВП, попередивши, що досягти її за короткий проміжок часу "неможливо".

"Якщо відбудеться будь-яке збільшення видатків на оборону, ми захочемо використати ці додаткові кошти на проєкти подвійного призначення", – заявив Фіцо тоді.

В опублікованому 26 березня щорічному звіті генерального секретаря НАТО Марка Рютте згадано, що у 2025 році вперше всі члени Альянсу досягли витрат 2% ВВП на оборону.

Лідером за обсягами витрат знову стала Польща з 4,3% ВВП. Литва, Латвія, Естонія та Данія значно перевищили позначку у 3%.

Тим часом Чехія із запланованими видатками на оборону нового уряду опиниться з показниками менш як 2% ВВП і ризикує стати "аутсайдером" серед країн-членів Альянсу.

