СМИ: Словакия схитрила в оборонном бюджете, чтобы достичь цели расходов НАТО в 2% ВВП

Евроскептическое правительство Словакии классифицировало строительство двух новых больниц как расходы на оборону, чтобы вывести расходы чуть выше целевого показателя НАТО в 2% ВВП.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Financial Times.

В строительстве новых больниц есть один нюанс: за исключением использования в военное время, они предназначены для оказания медицинской помощи гражданскому населению.

"Это, по сути, гражданские больницы с некоторыми засекреченными оборонными компонентами, встроенными в них, чтобы оправдать их включение в оборонный бюджет", – сказал Томаш Валашек, бывший посол Словакии в НАТО.

"Ни одна из этих больниц не была в наших первоначальных оборонных планах, и ни военные, ни НАТО не просили об их создании", – добавил он.

Без этих двух медицинских учреждений оборонные расходы Словакии в 2026 году составят 1,74% ВВП, отметил Валашек, который сейчас является депутатом от оппозиции. На эти больницы приходится 35% оборонных расходов на оборудование в бюджете Словакии на 2026 год, что является расходами, осуществленными "за счет оборудования для солдат и пилотов", добавил Валашек.

Согласно правилам НАТО, правительства могут относить проекты к категории "двойного назначения" "только тогда, когда военный компонент можно конкретно учесть или оценить". В НАТО заявили, что сейчас проводят аудит расходов на 2025 год, о которых сообщили Словакия и другие члены Альянса.

Строительная площадка на окраине Братиславы расположена на земле, принадлежащей министерству обороны, и окружена стенами и колючей проволокой, а также знаками, предупреждающими о запрете проникновения на территорию и съемки. Однако на вопрос о работах солдат, который стоял на страже, ответил, что это "гражданский проект".

Ожидаемая стоимость этого госпиталя составляет около 1,3 млрд евро; в нем планируется трудоустроить только гражданских врачей, а количество коек составит около 1 000.

Другой госпиталь в восточном городе Прешов, вблизи украинской границы, позиционируется как военный, поскольку три его этажа будут предназначены для вооруженных сил. Но примерно вдвое больше площади будет предназначено для гражданского использования.

Правительство Роберта Фицо утверждает, что обе больницы будут отвечать потребностям военной или национальной безопасности в случае войны или серьезного кризиса. Во время недавнего визита Фицо описал больницу в Прешове как "прекрасный пример того, что мы осознаем свои обязательства перед нашими партнерами за рубежом, но также осознаем, что ресурсы [обороны] могут использоваться для других целей, чем приобретение систем вооружения".

Ярослав Надь, бывший министр обороны Словакии, заявил, что правительство Фицо реализует инфраструктурные проекты, "которые имеют незначительное или вообще не имеют реального оборонного обоснования и, на мой взгляд, скорее всего, не будут признаны НАТО как законные оборонные расходы".

Словацкий лидер лишь с неохотой согласился на новую цель НАТО по расходам на оборону в размере 5 процентов ВВП, предупредив, что достичь ее за короткий промежуток времени "невозможно".

"Если произойдет любое увеличение расходов на оборону, мы захотим использовать эти дополнительные средства на проекты двойного назначения", – заявил Фицо тогда.

В опубликованном 26 марта ежегодном отчете генерального секретаря НАТО Марка Рютте упомянуто, что в 2025 году впервые все члены НАТО достигли расходов 2% ВВП на оборону.

Лидером по объемам расходов снова стала Польша с 4,3% ВВП. Литва, Латвия, Эстония и Дания значительно превысили отметку в 3%.

Между тем Чехия с запланированными расходами на оборону нового правительства окажется с показателями менее 2% ВВП и рискует стать "аутсайдером" среди стран-членов Альянса.

Читайте подробнее, как правительство Бабиша идет на конфликт с Трампом из-за расходов на оборону.