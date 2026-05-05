Швеція створює нову цивільну службу зовнішньої розвідки

У вівторок, 5 травня, уряд Швеції заявив, що продовжує реалізацію планів щодо створення нової служби зовнішньої розвідки.

Про це заявила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард на пресконференції, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Ідея створення нового цивільного агентства зовнішньої розвідки, підзвітного безпосередньо уряду, була запропонована в ході публічного розслідування і отримала попереднє схвалення минулого року.

"Як відомо, у нас склалася серйозна ситуація з безпекою, і щодня ми зіштовхуємося з широким і складним спектром загроз, що ставить нові та підвищені вимоги до наших можливостей", – сказала міністерка Швеції.

Також вона наголосила, що Швеція має нові очікування від себе як союзника НАТО.

"Розвиваючи розвідувальну структуру, ми також краще узгодимо її зі структурами, що існують у НАТО та серед наших союзників", – сказала Стенергард.

Вона додала, що вартість створення нового агентства становитиме близько 2,8 млрд крон (близько $302 млн), а ресурси будуть переважно перераховані з бюджету збройних сил.

Як зазначається, Шведська військова розвідувальна та безпекова служба (MUST) не передбачила повномасштабного російського вторгнення в Україну, що викликало критику в офіційному огляді та з боку деяких політиків.

Нова служба працюватиме разом з чинними органами, до яких належать MUST, Шведська служба безпеки (SAPO), що є частиною поліції, та Національне агентство радіорозвідки (FRA), яке відповідає за радіорозвідку.

Агентство має розпочати роботу наприкінці року.

Нещодавно писали, що Шведська служба безпеки Säpo вважає Росію головною зовнішньою загрозою для країни та очікує зростання загроз з її боку.

Норвезька розвідка в осінній доповіді також назвала Росію найбільшою загрозою для країни.

Прем’єр Канади вважає Росію найбільшою загрозою безпеці в Арктиці.