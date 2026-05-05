Швеция создает новую гражданскую службу внешней разведки

Во вторник, 5 мая, правительство Швеции заявило, что продолжает реализацию планов по созданию новой службы внешней разведки.

Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард на пресс-конференции, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Идея создания нового гражданского агентства внешней разведки, подотчетного непосредственно правительству, была предложена в ходе публичного расследования и получила предварительное одобрение в прошлом году.

"Как известно, у нас сложилась серьезная ситуация с безопасностью, и ежедневно мы сталкиваемся с широким и сложным спектром угроз, что предъявляет новые и повышенные требования к нашим возможностям", – сказала министр Швеции.

Также она подчеркнула, что у Швеции появились новые ожидания от себя как союзника НАТО.

"Развивая разведывательную структуру, мы также лучше согласуем ее со структурами, существующими в НАТО и среди наших союзников", – сказала Стенергард.

Она добавила, что стоимость нового агентства составит около 2,8 млрд крон (около $302 млн), а ресурсы будут преимущественно перечислены из бюджета вооруженных сил.

Как отмечается, Шведская военная разведывательная и безопасности служба (MUST) не предвидела полномасштабного российского вторжения в Украину, что вызвало критику в официальном обзоре и со стороны некоторых политиков.

Новая служба будет работать совместно с действующими органами, к которым относятся MUST, Шведская служба безопасности (SAPO), входящая в состав полиции, и Национальное агентство радиоразведки (FRA), отвечающее за радиоразведку.

Агентство должно начать работу в конце года.

Недавно сообщалось, что Шведская служба безопасности Säpo считает Россию главной внешней угрозой для страны и ожидает роста угроз с ее стороны.

Норвежская разведка в осеннем докладе также назвала Россию самой большой угрозой для страны.

Премьер-министр Канады считает Россию самой большой угрозой безопасности в Арктике.