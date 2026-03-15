Прем’єр Канади вважає Росію найбільшою загрозою безпеці в Арктиці

Новини — Неділя, 15 березня 2026, 16:05 — Уляна Кричковська

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні вважає, що Росія є найбільшою загрозою безпеці в Арктиці.

Про це він сказав під час пресконференції в Осло у неділю, 15 березня, цитує NRK, пише "Європейська правда".

Карні зазначив, що російська загроза пов'язана із загальною ситуацією з безпекою в Європі, та закликав приділяти більше уваги питанням безпеки на Півночі в рамках НАТО.

"Найбільшою загрозою безпеці в Арктиці є Росія", – сказав він.

У січні міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер підкреслила, що НАТО має "подвоїти зусилля" щодо забезпечення безпеки в Арктиці для захисту регіону від потенційної російської агресії.

На початку березня командування повітряно-космічної оборони Північної Америки повідомило про виявлення та відстеження двох російських військових літаків Ту-142, що діяли в зонах ідентифікації протиповітряної оборони Аляски та Канади.

